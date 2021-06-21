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В Ростовской области пятилетний мальчик скончался от удара током от холодильника

В Ростовской области пятилетний мальчик скончался от удара током от холодильника

В Ростовской области пятилетний мальчик умер от удара током от холодильника. Происшествие случилось 22 июня в станице Высочино Азовского района.

По предварительным данным, мальчик поехал в гости к своей прабабушке. Оказавшись без присмотра, ребенок стал играть со старым холодильником, и бытовая техника ударила мальчика сильнейшим разрядом тока.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

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