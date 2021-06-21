В Ростовской области пятилетний мальчик скончался от удара током от холодильника
В Ростовской области пятилетний мальчик умер от удара током от холодильника. Происшествие случилось 22 июня в станице Высочино Азовского района.
По предварительным данным, мальчик поехал в гости к своей прабабушке. Оказавшись без присмотра, ребенок стал играть со старым холодильником, и бытовая техника ударила мальчика сильнейшим разрядом тока.
- По данному факту проводится проверка, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.