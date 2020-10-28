В Ростовской области 12-летний мальчик умер от удара током

В Волгодонском районе от удара током погиб подросток. Трагедия произошла 20 октября в хуторе Лагутники.По предварительным данным, 12-летний ребенок забрался на трансформаторную подстанцию, где его ударило разрядом тока. В результате полученной электротравмы подросток скончался на месте происшествия.- По данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.