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В Ростовской области 12-летний мальчик умер от удара током

В Ростовской области 12-летний мальчик умер от удара током
В Волгодонском районе от удара током погиб подросток. Трагедия произошла 20 октября в хуторе Лагутники.

По предварительным данным, 12-летний ребенок забрался на трансформаторную подстанцию, где его ударило разрядом тока. В результате полученной электротравмы подросток скончался на месте происшествия.

- По данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

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