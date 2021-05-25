В Ростовской области восьмилетнего мальчика убил током неисправный холодильник

На Дону восьмилетний мальчик погиб от удара током неисправного холодильника. Трагедия произошла в селе Шептуховка Чертковского района 26 мая.Ребенок был в частном доме у своей бабушки. В какой-то момент восьмилетний мальчик решил заглянуть в холодильник. Едва он коснулся бытовой техники, как его ударило током. Оказалось, что холодильник был неисправен.Ребенок получил травмы от поражения электрическим током. Родные сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Медики уложили мальчика на носилки и повезли в больницу. Однако спасти ребенка не удалось. Он скончался по дороге в медучреждение.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Следователи осмотрели место ЧП, опросили очевидцев и назначили необходимые судэкспертизы.