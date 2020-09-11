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В Ростовской области пенсионерка погибла при пожаре в собственном доме

В Ростовской области пенсионерка погибла при пожаре в собственном доме
В Миллерово во время пожара в доме нашли тело 80-летней женщины. Об этом 15 сентября сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Дом пожилой дончанки загорелся в ночь на 14 сентября. Предположительно, возгорание случилось из-за неисправной проводки старого светильника. Когда пожарные справились с огнем, в одной из комнат обнаружили обожженное тело 80-летней хозяйки дома. Спасти ее было уже нельзя.

В данный момент следователи устанавливают точную причину смерти женщины.

- Устанавливают все обстоятельства происшествия для принятия законного и обоснованного процессуального решения, - прокомментировали в ведомстве.

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