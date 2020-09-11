В Ростовской области пенсионерка погибла при пожаре в собственном доме

В Миллерово во время пожара в доме нашли тело 80-летней женщины. Об этом 15 сентября сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.Дом пожилой дончанки загорелся в ночь на 14 сентября. Предположительно, возгорание случилось из-за неисправной проводки старого светильника. Когда пожарные справились с огнем, в одной из комнат обнаружили обожженное тело 80-летней хозяйки дома. Спасти ее было уже нельзя.В данный момент следователи устанавливают точную причину смерти женщины.- Устанавливают все обстоятельства происшествия для принятия законного и обоснованного процессуального решения, - прокомментировали в ведомстве.