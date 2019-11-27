В Ростовской области пенсионер угнал автомобиль и попал на нём в ДТП



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В Зимовниковском районе Ростовской области пенсионер попал в ДТП на угнанном автомобиле. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 29 ноября.



На одной из улиц 66-летний мужчина, проходя мимо, увидел машину «ВАЗ-2106». В замке зажигания торчали ключи. Прохожий решил воспользоваться ситуацией и угнать «шестёрку». Проехав небольшое расстояние, он врезался в забор частного дома. Бросив автомобиль, злоумышленник сбежал.



О происшествии в полицию сообщил хозяин дома. Подозреваемого в угоне вскоре задержали.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - рассказали в донском главке.



Пенсионер помещён под подписку о невыезде. Ранее он уже был судим за кражу.