В Ростовской области пенсионер угнал автомобиль и попал на нём в ДТП
Фото: vestipmr.info
В Зимовниковском районе Ростовской области пенсионер попал в ДТП на угнанном автомобиле. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 29 ноября.
На одной из улиц 66-летний мужчина, проходя мимо, увидел машину «ВАЗ-2106». В замке зажигания торчали ключи. Прохожий решил воспользоваться ситуацией и угнать «шестёрку». Проехав небольшое расстояние, он врезался в забор частного дома. Бросив автомобиль, злоумышленник сбежал.
О происшествии в полицию сообщил хозяин дома. Подозреваемого в угоне вскоре задержали.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - рассказали в донском главке.
Пенсионер помещён под подписку о невыезде. Ранее он уже был судим за кражу.