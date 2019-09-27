В Ростовской области пенсионер на велосипеде погиб при ДТП с иномаркой



В результате аварии в Ростовской области скончался пенсионер. Трагедия произошла около полудня 20 сентября в Семикаракорске.



По улице Красноармейской двигался 72-летний мужчина на велосипеде. Он ехал по главной дороге, но, несмотря на это, 32-летний водитель «Сузуки» не уступил ему дорогу. Автомобилист наехал на пенсионера.



- Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



К несчастью, он затем скончался в больнице.