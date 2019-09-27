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В Ростовской области пенсионер на велосипеде погиб при ДТП с иномаркой

В Ростовской области пенсионер на велосипеде погиб при ДТП с иномаркой
В результате аварии в Ростовской области скончался пенсионер. Трагедия произошла около полудня 20 сентября в Семикаракорске.

По улице Красноармейской двигался 72-летний мужчина на велосипеде. Он ехал по главной дороге, но, несмотря на это, 32-летний водитель «Сузуки» не уступил ему дорогу. Автомобилист наехал на пенсионера.

- Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

К несчастью, он затем скончался в больнице.

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