В Ростовской области парень на мотоцикле сбил велосипедиста с шестилетним ребенком

В Каменске-Шахтинском 16-летний парень на мотоцикле сбил велосипедиста с ребенком. Происшествие случилось на улице Вокзальной в микрорайоне Лиховском 20 мая.По предварительным данным, юный мотоциклист столкнулся с мужчиной, который вез сына на велосипеде, в районе дома № 102. В результате все участники ДТП, в том числе шестилетний ребенок, получили травмы.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что велосипедист в настоящее время находится в реанимации. Остальных пострадавших обследуют.