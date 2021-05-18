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В Ростовской области парень на мотоцикле сбил велосипедиста с шестилетним ребенком

В Ростовской области парень на мотоцикле сбил велосипедиста с шестилетним ребенком
В Каменске-Шахтинском 16-летний парень на мотоцикле сбил велосипедиста с ребенком. Происшествие случилось на улице Вокзальной в микрорайоне Лиховском 20 мая.

По предварительным данным, юный мотоциклист столкнулся с мужчиной, который вез сына на велосипеде, в районе дома № 102. В результате все участники ДТП, в том числе шестилетний ребенок, получили травмы.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что велосипедист в настоящее время находится в реанимации. Остальных пострадавших обследуют.

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