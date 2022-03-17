Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области от отравления угарным газом погибли две девочки

В Ростовской области от отравления угарным газом погибли две девочки
В Ростовской области семья отравилась угарным газом. Трагедия произошла в ночь на 19 марта в Донецке на улице Нахимова. Подробности сообщает газета «Новость».

Предварительно известно, что женщина пришла с ночной смены домой и обнаружила тела дочек 6 и 14 лет. Они были мертвы. В доме также в бессознательном состоянии лежал супруг. Он остался жив. На место вызвали правоохранителей и медиков. Следов насильственной смерти на телах девочек не заметили, а мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Вероятно, сестры умерли от отравления угарным газом. В доме было печное отопление. Глава семейства рано закрыл задвижку, из-за чего в помещение начали поступать отравляющие продукты горения.

Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются специалисты.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.