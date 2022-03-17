В Ростовской области от отравления угарным газом погибли две девочки

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В Ростовской области семья отравилась угарным газом. Трагедия произошла в ночь на 19 марта в Донецке на улице Нахимова. Подробности сообщает газета «Новость».Предварительно известно, что женщина пришла с ночной смены домой и обнаружила тела дочек 6 и 14 лет. Они были мертвы. В доме также в бессознательном состоянии лежал супруг. Он остался жив. На место вызвали правоохранителей и медиков. Следов насильственной смерти на телах девочек не заметили, а мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.Вероятно, сестры умерли от отравления угарным газом. В доме было печное отопление. Глава семейства рано закрыл задвижку, из-за чего в помещение начали поступать отравляющие продукты горения.Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются специалисты.