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Донские следователи проводят проверку по факту смерти трех человек от отравления угарным газом

Донские следователи проводят проверку по факту смерти трех человек от отравления угарным газом
В Ростовской области следователи проводят проверку по факту обнаружения трех трупов с признаками отравления продуктами горения. Трагедия произошла в ночь с 23 на 24 февраля в поселке Горняцком.

Как ранее сообщал портал Rostov.ru, в квартире были обнаружены тела трех человек - 64-летней женщины, ее сожителя и их 47-летнего товарища. По предварительной информации, накануне трагедии у погибших было застолье. На утро один из них не вышел на работу. Начальник поднял тревогу, и так стало известно о трагедии.

На телах эксперты не нашли следов насилия. Вероятно, они умерли от отравления угарным газом.

- Домовладение оборудовано печным отоплением, печные каналы заполнены сажей, тяга в них слабая, - рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

Сейчас по факту смерти жителей Горняцкого проводится проверка. Правоохранители выяснят, как в доме могла работать неисправная система отопления.
Фото: РостовРу
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