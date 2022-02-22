Донские следователи проводят проверку по факту смерти трех человек от отравления угарным газом
В Ростовской области следователи проводят проверку по факту обнаружения трех трупов с признаками отравления продуктами горения. Трагедия произошла в ночь с 23 на 24 февраля в поселке Горняцком.
Как ранее сообщал портал Rostov.ru, в квартире были обнаружены тела трех человек - 64-летней женщины, ее сожителя и их 47-летнего товарища. По предварительной информации, накануне трагедии у погибших было застолье. На утро один из них не вышел на работу. Начальник поднял тревогу, и так стало известно о трагедии.
На телах эксперты не нашли следов насилия. Вероятно, они умерли от отравления угарным газом.
- Домовладение оборудовано печным отоплением, печные каналы заполнены сажей, тяга в них слабая, - рассказали в СУ СКР по Ростовской области.
Сейчас по факту смерти жителей Горняцкого проводится проверка. Правоохранители выяснят, как в доме могла работать неисправная система отопления.