В Ростовской области один погиб и трое пострадали в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе «Элиста – Зимовники» в ДТП один погиб и пострадали трое. Авария произошла 5 июля на 106-м километре автодороги.Предварительно, мужчина на «Хендай Акцент» ехал по полосе разгона. Он перестроился на соседнюю полосу и не пропустил дорогу автомобилю «Хавал», которым управлял 40-летний мужчина. На скорости машины столкнулись.В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате ДТП 38-летний водитель «Хендай» погиб на месте. Также травмы получил его 33-летний пассажир и пассажиры «Хавал» 40-ка и 12-ти лет.