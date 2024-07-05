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В Ростовской области один погиб и трое пострадали в ДТП

В Ростовской области один погиб и трое пострадали в ДТП
На трассе «Элиста – Зимовники» в ДТП один погиб и пострадали трое. Авария произошла 5 июля на 106-м километре автодороги.

Предварительно, мужчина на «Хендай Акцент» ехал по полосе разгона. Он перестроился на соседнюю полосу и не пропустил дорогу автомобилю «Хавал», которым управлял 40-летний мужчина. На скорости машины столкнулись.

В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате ДТП 38-летний водитель «Хендай» погиб на месте. Также травмы получил его 33-летний пассажир и пассажиры «Хавал» 40-ка и 12-ти лет.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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