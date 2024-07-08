Фото: ГУ МЧС по РО

В хуторе Ленинаван в Ростовской области полностью сгорел жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.По предварительным данным, пожар случился 7 июля около 17:30. Из дома, расположенного на улице Абовяна, очевидцы увидели огромный столб черного дыма. Они тут же вызвали пожарных.На место происшествия приехали 16 огнеборцев на трех автоцистернах. Пожарные ликвидировали огонь на 50 квадратных метрах.Напомним, что в регионе отмечается высокая пожароопасность.