В Ростовской области нашли пропавшего без вести бойца СВО из Архангельска

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В Ростовской области нашли 47-летнего участника СВО из Архангельска, который пропал без вести 2 июля.Отца Дарьи, Василия Скороходова, отправили в отпуск из зоны специальной военной операции. Но он не доехал до дома и перестал выходить на связь. Дочь и родственники забили тревогу и разместили сообщение о его пропаже в соцсетях.Через шесть дней стало известно, что он жив и находится в Каменском районе. Скоро он вернётся домой в Архангельск. Его здоровью и жизни ничего не угрожает.