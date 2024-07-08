Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области нашли пропавшего без вести бойца СВО из Архангельска

В Ростовской области нашли пропавшего без вести бойца СВО из Архангельска
В Ростовской области нашли 47-летнего участника СВО из Архангельска, который пропал без вести 2 июля.

Отца Дарьи, Василия Скороходова, отправили в отпуск из зоны специальной военной операции. Но он не доехал до дома и перестал выходить на связь. Дочь и родственники забили тревогу и разместили сообщение о его пропаже в соцсетях.

Через шесть дней стало известно, что он жив и находится в Каменском районе. Скоро он вернётся домой в Архангельск. Его здоровью и жизни ничего не угрожает.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.