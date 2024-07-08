В массовом ДТП рядом с «Ростов Ареной» пострадала женщина-таксист

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове в массовом ДТП пострадала водитель такси «Лада Веста». Авария случилась на левом берегу Дона 7 июля.Около 22:30 женщина за рулем отечественного автомобиля ехала по улице Бориса Слюсаря. В районе дома № 23 она врезалась в стоящий на краю дороги электромобиль «Зикр». После столкновения «Ладу» тут же отбросило в проезжающий внедорожник «Ленд Ровер».- В результате ДТП 48-летняя женщина-таксист получила травмы. Ее отвезли в медучреждение, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.