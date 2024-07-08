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В массовом ДТП рядом с «Ростов Ареной» пострадала женщина-таксист

В массовом ДТП рядом с «Ростов Ареной» пострадала женщина-таксист
В Ростове в массовом ДТП пострадала водитель такси «Лада Веста». Авария случилась на левом берегу Дона 7 июля.

Около 22:30 женщина за рулем отечественного автомобиля ехала по улице Бориса Слюсаря. В районе дома № 23 она врезалась в стоящий на краю дороги электромобиль «Зикр». После столкновения «Ладу» тут же отбросило в проезжающий внедорожник «Ленд Ровер».

- В результате ДТП 48-летняя женщина-таксист получила травмы. Ее отвезли в медучреждение, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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