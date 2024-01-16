Два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Азове

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Два человека пострадали в аварии с участием автобуса на выезде из Азова. Авария случилась утром 16 января.По предварительной информации, общественный транспорт № 8 ехал по улице Московской в сторону города. В это время ему навстречу ехала легковушка. В определенный момент водитель не справилась с управлением из-за скользкой дороги, и машина столкнулась с автобусом. От сильного удара передняя часть автомобиля практически превратилась в груду металлолома.На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, скорая помощь и спасатели. Очевидцы сообщают, что машины столкнулись из-за гололеда. Выяснилось, что дорога не была обработана противогололедными средствами.В региональном ГУ МЧС рассказали, что в результате ДТП травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля. Они оказались заперты в транспорте. Специалисты оперативно деблокировали пострадавших.