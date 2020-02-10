В Ростовской области оцепили здание школы



Учебное заведение оцепили в Ростовской области. Происшествие случилось в Азове 12 февраля.



Утром, когда только начался первый урок, в полицию поступило сообщение о том, что в здании школы № 14 находится опасный предмет. Около 9 часов на место прибыли сотрудники спецслужб. К этому времени учителя уже вывели школьников на улицу. Полицейские оцепили здание и начали проверку.



- Специалисты не обнаружили в школе опасные предметы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



После небольшого ЧП руководство школы решило отменить уроки. Учащихся отпустили домой.