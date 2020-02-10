Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области оцепили здание школы

В Ростовской области оцепили здание школы
Учебное заведение оцепили в Ростовской области. Происшествие случилось в Азове 12 февраля.

Утром, когда только начался первый урок, в полицию поступило сообщение о том, что в здании школы № 14 находится опасный предмет. Около 9 часов на место прибыли сотрудники спецслужб. К этому времени учителя уже вывели школьников на улицу. Полицейские оцепили здание и начали проверку.

- Специалисты не обнаружили в школе опасные предметы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

После небольшого ЧП руководство школы решило отменить уроки. Учащихся отпустили домой.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.