Астролог из Ростова назвала даты, когда уборка ёлки в 2026 году принесёт удачу

Фото: Donday

В то время как одни спешат избавиться от новогодней ёлки сразу после Рождества, другие наслаждаются праздничной атмосферой до конца января. Ростовский астролог Наталья Стрекачева помогла разобраться, когда же лучше проводить "демонтаж" новогодней красавицы в 2026 году, чтобы не навлечь беду, а, наоборот, привлечь удачу.По словам специалиста, ключевую роль играет энергетика определённых дней января. Уборка в благоприятное время не только избавит от пыли и осыпавшихся иголок, но и поспособствует очищению пространства и привлечению позитивных перемен.10-11 января: травмоопасные дни, когда следует избегать работ на высоте и работы со стеклом.14 января (утро): утро лучше посвятить отдыху и другим делам, а за уборку взяться вечером.26 января: избегайте уборки в этот день, так как повышенная эмоциональность может спровоцировать конфликты с близкими.14 января (вечер): отличное время для тех, кто не торопится расставаться с праздничным настроением. Уборка в старый Новый год поможет зарядиться энергией и легко влиться в рабочий ритм.17-18 января: дни идеально подойдут практичным людям, ценящим эффективность и порядок. Уборка пройдёт быстро и без лишних сантиментов.21-22 января: благоприятные дни для самоанализа. Монотонная работа поможет найти ответы на важные вопросы и определиться с планами на будущее.Астролог подчеркивает, что эти дни идеально подходят не только для уборки ёлки, но и для генеральной уборки и избавления от ненужных вещей. Это время очищения пространства и подготовки к новым свершениям. Также энергетика этих дней может помочь в борьбе с вредными привычками и усилить эффект от медицинских и косметических процедур.