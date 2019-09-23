В Ростовской области неизвестный водитель насмерть сбил женщину



На трассе в Ростовской области неизвестный водитель переехал женщину-пешехода. Происшествие на автодороге Семикаракорск — Волгодонск случилось около 3 часов ночи 25 сентября.



По предварительным данным, водитель за рулём неустановленного автомобиля сбил женщину, находившуюся на трассе в столь поздний час. Переехав пешехода, автомобилист не стал останавливаться и даже не попытался помочь потерпевшей. Он скрылся с места ДТП. От полученных травм женщина скончалась.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что правоохранители сейчас ведут розыск виновника смертельной аварии.