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В Ростовской области неизвестный водитель насмерть сбил женщину

В Ростовской области неизвестный водитель насмерть сбил женщину
На трассе в Ростовской области неизвестный водитель переехал женщину-пешехода. Происшествие на автодороге Семикаракорск — Волгодонск случилось около 3 часов ночи 25 сентября.

По предварительным данным, водитель за рулём неустановленного автомобиля сбил женщину, находившуюся на трассе в столь поздний час. Переехав пешехода, автомобилист не стал останавливаться и даже не попытался помочь потерпевшей. Он скрылся с места ДТП. От полученных травм женщина скончалась.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что правоохранители сейчас ведут розыск виновника смертельной аварии.

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