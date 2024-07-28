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В Ростовской области на трассе в ДТП погибла 8-летняя девочка

В Ростовской области на трассе в ДТП погибла 8-летняя девочка
На трассе «Новороссия-Ростов-на-Дону-Мариуполь-Мелитополь-Симферополь» произошла смертельная авария. ДТП случилось 28 июля около 16:45.

Предварительно, 39-летняя водитель «Сузуки» не соблюдала дистанцию на дороге. Она на полном ходу врезалась в «Мерседес Актро», под управлением 48-летнего мужчины. Удар был настолько сильным, что «Сузуки» вылетел на встречную полосу и врезался в «МАН», которым управлял 49-летний мужчина.

- В результате аварии погибла 8-летняя пассажирка «Сузуки». Женщину-водителя доставили с травмами в больницу,- сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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