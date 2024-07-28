В Ростовской области на трассе в ДТП погибла 8-летняя девочка

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе «Новороссия-Ростов-на-Дону-Мариуполь-Мелитополь-Симферополь» произошла смертельная авария. ДТП случилось 28 июля около 16:45.Предварительно, 39-летняя водитель «Сузуки» не соблюдала дистанцию на дороге. Она на полном ходу врезалась в «Мерседес Актро», под управлением 48-летнего мужчины. Удар был настолько сильным, что «Сузуки» вылетел на встречную полосу и врезался в «МАН», которым управлял 49-летний мужчина.- В результате аварии погибла 8-летняя пассажирка «Сузуки». Женщину-водителя доставили с травмами в больницу,- сообщили в УГИБДД по Ростовской области.