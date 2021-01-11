В Ростовской области на трассе перевернулась машина скорой помощи

На трассе в Неклиновском районе перевернулась машина скорой помощи. Происшествие случилось ранним утром 13 января на съезде с трассы Ростов – Мариуполь.Водитель неотложки направлялся в больницу села Веселое. Из-за непогоды дорога покрылась коркой льда, и шофер не справился с управлением на скользкой трассе. В результате машина вылетела в кювет и легла на бок.Медики смогли самостоятельно выбраться из авто, а вот поставить ее на колеса оказалось не так просто. Пришлось вызывать подмогу. На помощь пришли специалисты Таганрогского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах. Как рассказала специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова, спасатели с помощью троса вернули «скорую» на асфальт.Выбравшиеся из капкана медики продолжили свой путь в больницу.