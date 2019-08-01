В Ростовской области на трассе перевернулась легковушка: водитель пострадал



Водитель пострадал в перевернувшейся иномарке в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 3 августа на трассе в Миллеровском районе.



По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел с автодороги. Оказавшись на обочине, потерявшая управление машина перевернулась.



В результате ДТП травмы получил водитель. Прибывшие на место спасатели вытащили его из авто и передали медикам.