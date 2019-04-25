На трассе в Ростовской области при ДТП перевернулась машина: пострадал мужчина



В донском регионе на трассе Ростов - Таганрог при дорожно-транспортном происшествии перевернулся автомобиль. В результате аварии 59-летнего мужчину, который находился на пассажирском сиденье, доставили в больницу.



По данным ГУ МВД РФ по Ростовской области, происшествие случилось 26 апреля примерно в 13:30 на 32-м километре автодороги Ростов - Таганрог. 49-летний водитель «ВАЗ-2110» с пассажиром двигался по трассе, потерял управление и врезался в металлическое ограждение.



От удара «десятка» подскочила и перевернулась на крышу. Машина получила серьезные механические повреждения. Очевидцы ДТП вызвали на место экстренные службы. Врачи доставили 59-летнего пассажира авто в больницу с различными травмами. Сам водитель не пострадал.