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В Ростовской области мужчины едва не погибли из-за непотушенной сигареты

В Ростовской области мужчины едва не погибли из-за непотушенной сигареты
В Усть-Донецком районе Ростовской области в пожаре 12 января чуть не погибли двое мужчин. В региональном ГУ МЧС сообщили, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

В хуторе Кривая Лука загорелся частный дом. Около 17:00 соседи заметили черный дым и пламя. В доме в это время спали двое мужчин. К сожалению, приятели вовремя не почувствовали резкий запах дыма. Соседям пришлось вытаскивать мужчин через окно.

На место прибыли 8 огнеборцев на двух автоцистернах. К моменту приезда пожарных пламя уже успело распространиться на площади 60 квадратных метров. За полчаса со стихией удалось справиться.

Мужчинам, находившимся в доме, была оказана медицинская помощь.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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