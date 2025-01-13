В Ростовской области мужчины едва не погибли из-за непотушенной сигареты

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Усть-Донецком районе Ростовской области в пожаре 12 января чуть не погибли двое мужчин. В региональном ГУ МЧС сообщили, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета.В хуторе Кривая Лука загорелся частный дом. Около 17:00 соседи заметили черный дым и пламя. В доме в это время спали двое мужчин. К сожалению, приятели вовремя не почувствовали резкий запах дыма. Соседям пришлось вытаскивать мужчин через окно.На место прибыли 8 огнеборцев на двух автоцистернах. К моменту приезда пожарных пламя уже успело распространиться на площади 60 квадратных метров. За полчаса со стихией удалось справиться.Мужчинам, находившимся в доме, была оказана медицинская помощь.