На трассе в Ростовской области на ходу сгорел «дом на колесах»

Фото: МБУ АР «УПЧС»

В Ростовской области на дороге загорелся автоприцеп. Об этом сообщили в МБУ АР «УПЧС».Данный случай произошел ранним утром 13 января в Аксайском районе. Автомобиль марки «Рено Дастер» двигался по трассе, когда внезапно у него загорелся прицеп. Пассажиры и водитель остановились и попытались самостоятельно потушить огонь, но им не удалось справиться с возгоранием.На место происшествия незамедлительно прибыли аварийные службы. К ликвидации возгорания подключились два пожарных и специализированная техника. Огнеборцы успешно потушили пламя на площади девять квадратных метров в «доме на колесах».К счастью, никто не пострадал в результате происшествия. Единственным пострадавшим объектом стал автоприцеп. Он сгорел дотла.