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На трассе в Ростовской области на ходу сгорел «дом на колесах»

На трассе в Ростовской области на ходу сгорел «дом на колесах»

В Ростовской области на дороге загорелся автоприцеп. Об этом сообщили в МБУ АР «УПЧС».

Данный случай произошел ранним утром 13 января в Аксайском районе. Автомобиль марки «Рено Дастер» двигался по трассе, когда внезапно у него загорелся прицеп. Пассажиры и водитель остановились и попытались самостоятельно потушить огонь, но им не удалось справиться с возгоранием.

На место происшествия незамедлительно прибыли аварийные службы. К ликвидации возгорания подключились два пожарных и специализированная техника. Огнеборцы успешно потушили пламя на площади девять квадратных метров в «доме на колесах».

К счастью, никто не пострадал в результате происшествия. Единственным пострадавшим объектом стал автоприцеп. Он сгорел дотла.
Фото: МБУ АР «УПЧС»
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