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На трассе в Ростовской области фургон наехал на отбойник

На трассе в Ростовской области фургон наехал на отбойник

В Ростовской области на трассе произошло ДТП, в котором фургон столкнулся с отбойником. Свидетели поделились записями с места аварии в социальных сетях.

Дорожное происшествие случилось утром 13 января вблизи аэропорта Платов. На М-4 «Дон» фургон наехал на ограждение правым передним колесом. Причиной, вероятно, стали неблагоприятные погодные условия; с раннего утра в регионе идет мокрый снег с дождем.

Согласно информации свидетелей, в результате происшествия никто не пострадал.
Фото: соцсети
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