На трассе в Ростовской области фургон наехал на отбойник
В Ростовской области на трассе произошло ДТП, в котором фургон столкнулся с отбойником. Свидетели поделились записями с места аварии в социальных сетях.
Дорожное происшествие случилось утром 13 января вблизи аэропорта Платов. На М-4 «Дон» фургон наехал на ограждение правым передним колесом. Причиной, вероятно, стали неблагоприятные погодные условия; с раннего утра в регионе идет мокрый снег с дождем.
Согласно информации свидетелей, в результате происшествия никто не пострадал.