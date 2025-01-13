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В Ростовской области мусоровоз повредил газопровод

В Ростовской области мусоровоз повредил газопровод

В Ростовской области мусоровоз на полном ходу снес газопровод. Свидетели разместили кадры с места аварии в социальных сетях 13 января.

ДТП произошло 13 января в поселении Михайловка, расположенном в Таганроге. Судя по предоставленным материалам, мусоровоз был явно выше уровня газопровода, что привело к аварии с повреждением трубы.

В результате происшествия газовая конструкция была полностью разрушена. Как сообщают очевидцы, на месте уже работают службы спасения.

Пока официальные органы не предоставили никаких комментариев по этому поводу.
Фото: соцсети
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