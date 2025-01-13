В Ростове суд продлил арест обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту

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В Ростове Южный окружной военный суд продлил меру пресечения обвиняемым в теракте на Крымском мосту. Восемь человек останутся в СИЗО до 8 июня.По версии следствия, утром 8 октября 2022 года нагруженный взрывными устройствами грузовик двигался по путепроводу. Участники преступной группы подорвали машину. В результате погибли водитель многотонной машины и еще четыре человека в соседнем автомобиле. Огонь перебросился на грузовой поезд, а часть моста обрушилась.Обвиняемым грозит до пожизненного лишения свободы.Первое заседание по уголовному делу назначено на 21 января.