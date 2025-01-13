Житель Ростовской области напал с ножом на двух женщин в Подмосковье

Фото: Rostov.ru

В Московской области произошёл шокирующий случай: житель Ростовской области напал на двух женщин. Об этом сообщило МУ МВД России «Люберецкое».Этот произошло в Люберцах. Согласно предварительным данным, злоумышленник, находясь возле здания на улице 3-е Почтовое Отделение, атаковал 41-летнюю женщину с предметом, похожим на нож. В полиции уточнили, что он повредил ей куртку и затем скрылся с места происшествия.Тем не менее это было не единственное нападение. В тот же день у другого дома на той же улице он столкнулся с 34-летней женщиной. Между ними возник конфликт, во время которого задержанный ударил её ногой. Пострадавшая упала на землю, а нападавший вновь убежал.Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался 52-летний мужчина из Ростовской области.Как сообщается в МУ МВД России «Люберецкое», в настоящее время по данному делу проводится расследование.