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В Ростовской области мужчину будут судить за нападение с топором на участкового

В Ростовской области мужчину будут судить за нападение с топором на участкового
В Ростовской области перед судом предстанет дончанин, угрожавший полицейскому топором. Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя хутора Масаловка. Он обвиняется в угрозе применения насилия по отношению к представителю власти, сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.

Происшествие случилось 27 мая. Находясь дома, изрядно выпивший обвиняемый воспрепятствовал работе сотрудников энергосберегающей организации. Они должны были отключить его жилище от электросети из-за неуплаты.

Для профилактической беседы был приглашен участковый. Увидев сотрудника полиции, мужчина схватил топор. Однако преступник не ожидал, что блюститель закона достанет оружие. Предупредительный выстрел в воздух охладил пыл неудачливого должника.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.

Известно, что ранее обвиняемый был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть потерпевшего. Также мужчину привлекли к административной ответственности за избиение соседки.

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