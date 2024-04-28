В Ростовской области мужчина забил приятеля до смерти

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В Обливском районе Ростовской области конфликт между двумя знакомыми перерос в драку, в результате которой один из участников получил травму арматурой и скончался. Об этом 27 апреля сообщило СУ СКР по Ростовской области.По информации Следственного комитета по Ростовской области, трагедия произошла в феврале этого года. Двое мужчин употребляли алкоголь и вели беседу. В какой-то момент между ними возник спор, который перерос в драку. Один из участников драки попытался убежать, но его приятель бросил ему в спину металлический прут. Удар оказался смертельным.В результате мужчина получил серьёзную травму, от которой впоследствии скончался.В ходе расследования подозреваемый полностью признал вину и раскаялся. На данный момент уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.