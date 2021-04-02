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В Ростовской области мужчина несколько дней умирал на диване после драки с приятелем

В Ростовской области мужчина несколько дней умирал на диване после драки с приятелем
Фото: подозреваемый.

Информационный портал DonDay.ru рассказал историю мужчины, который несколько дней умирал на диване после драки с товарищем. Происшествие случилось в конце марта в селе Чалтырь.

Мужчина трудился наемным рабочим у своего знакомого. Товарищи зарабатывали на жизнь благодаря подработкам на «ГАЗели». Когда машина сломалась, стал вопрос о том, кто ее будет чинить. Хозяин грузовика решил, что это будет его напарник. Однако тот наотрез отказался ремонтировать авто. Тогда бригадир жестоко избил непослушного рабочего.

Мужчина думал, что ему станет лучше и решил отлежаться пару дней дома. Когда он стал хрипеть и кашлять кровью, рабочим пришлось позвонить в скорую. Врачи увезли пострадавшего в МБУЗ ЦРБ Мясниковского района. У него была диагностирован закрытая черепно-мозговая травма, разрыв селезенки и перелом ребер. От этих травм он скончался в медучреждении.

В отношении бригадира, избившего мужчину, возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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