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В Ростовской области мужчина на «пятерке» сбил насмерть 36-летнюю женщину

В Ростовской области мужчина на «пятерке» сбил насмерть 36-летнюю женщину
36-летняя женщина шла по трассе и попала под колеса легковушки. Шансов выжить у нее не осталось.

Авария случилась 26 сентября на автодороге Семикаракорск - Волгодонск. По трассе в районе хутора Крымского на «ВАЗ-210540» двигался 33-летний мужчина. Внезапно на пути водителя показался пешеход. Женщина шла посередине проезжей части в попутном движению направлении. Шофер не успел притормозить и сбил женщину.

- В результате ДТП 33-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Известно, что ранее водитель был лишен прав. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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