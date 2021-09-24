В Ростовской области мужчина на «пятерке» сбил насмерть 36-летнюю женщину

36-летняя женщина шла по трассе и попала под колеса легковушки. Шансов выжить у нее не осталось.Авария случилась 26 сентября на автодороге Семикаракорск - Волгодонск. По трассе в районе хутора Крымского на «ВАЗ-210540» двигался 33-летний мужчина. Внезапно на пути водителя показался пешеход. Женщина шла посередине проезжей части в попутном движению направлении. Шофер не успел притормозить и сбил женщину.- В результате ДТП 33-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Известно, что ранее водитель был лишен прав. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».