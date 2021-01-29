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Женщина попала под колеса легковушки на трассе Волгоград - Каменск

Женщина попала под колеса легковушки на трассе Волгоград - Каменск
На трассе Волгоград - Каменск женщина-пешеход едва не погибла в ДТП. Авария произошла вечером 1 февраля в Волгоградской области.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, ЧП случилось в Калачевском районе. Управляя «Ладой Калиной», 59-летний водитель не заметил женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Шофер не успел притормозить и сбил ее.

- В результате аварии 55-летняя женщина получила травмы и была доставлена в больницу, - добавили в ведомстве.

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