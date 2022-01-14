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В Ростовской области мужчина из охотничьего ружья расстрелял любовницу

В Ростовской области мужчина из охотничьего ружья расстрелял любовницу

В Ростовской области 51-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве своей знакомой. Он застрелил женщину из охотничьего ружья.

По версии следствия, 12 января 2022 года подозреваемый находился у себя дома, в хуторе Берёзка Каменского района. В гостях у него была его 57-летняя любовница. Они ссорились. Мужчина был в ярости из-за того, что женщина рассказала об их связи его жене. Хозяин дома схватился за охотничье ружье и несколько раз выстрелил в даму сердца. К сожалению, от полученных ранений она скончалась на месте.

СУ СКР по Ростовской области сообщает, что на мужчину завели уголовное дело по статье об убийстве. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: yandex.ru
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