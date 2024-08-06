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В Ростовской области мальчик выпал из окна многоэтажки

В Ростовской области мальчик выпал из окна многоэтажки
В городе Батайске Ростовской области маленький мальчик выпал из окна многоэтажки. Происшествие случилось 5 августа около 17:00. Об этом сообщает портал «Батайское время».

Вечером девятилетний ребенок решил спуститься из окна четвертого этажа, как в кино. Он связал вместе несколько одеял, закрепил их в комнате и спрыгнул вниз. Однако попытка не увенчалась успехом, и мальчик упал. Очевидцы вызвали скорую помощь к дому № 119, расположенному на улице Комсомольской.

Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали. Медики продолжают бороться за жизнь ребенка.
Фото: Батайское время
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