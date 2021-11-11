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В Ростовской области электрический столб рухнул на легковушку. Происшествие случилось 13 ноября в Белой Калитве.Водитель иномарки двигался по улице Машиностроителей в микрорайоне Заречном. В районе дома № 6/1 ему на багажник свалилась опора ЛЭП. К счастью, сам мужчина не пострадал, но вот автомобиль получил несколько повреждений, но кто теперь возместит ущерб, неизвестно.Без света остались десятки домов, а движение на дороге оказалось заблокированным, потому что столб перегородил проезжую часть. На месте работают сотрудники ДПС и аварийная бригада электриков.