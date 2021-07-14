В Ростовской области парень на иномарке пострадал, врезавшись после ДТП в столб

В Ростовской области парень на иномарке пострадал, врезавшись после ДТП в столбВ Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадал 21-летний водитель «Хендай Акцент». Авария произошла днём 16 июля.Происшествие случилось в Волгодонске на улице Железнодорожной. Молодой человек не рассчитал расстояние и по касательной столкнулся с «ГАЗелью». От удара легковушку унесло в дорожный знак.Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, водитель иномарки получил травму головы.