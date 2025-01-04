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В Ростовской области из-за неисправного дымохода сгорела крыша частного дома

В Ростовской области из-за неисправного дымохода сгорела крыша частного дома
В Азовском районе Ростовской области сгорела крыша частного дома. Огонь вспыхнул 2 января в хуторе Коса около 19:50.

В тот день дома были гости. В какой-то момент они услышали треск, затем погас свет. Выйдя на улицу, они увидели страшную картину: кровля уже во всю полыхала.

Тогда на место сразу же вызвали МЧС. Пламя потушили 13 спасателей на трех спецмашинах. Огонь удалось оперативно потушить на площади в 30 квадратов.

- Причиной пожара стал неисправный дымоход,- сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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