В Ростовской области из-за неисправного дымохода сгорела крыша частного дома

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Азовском районе Ростовской области сгорела крыша частного дома. Огонь вспыхнул 2 января в хуторе Коса около 19:50.В тот день дома были гости. В какой-то момент они услышали треск, затем погас свет. Выйдя на улицу, они увидели страшную картину: кровля уже во всю полыхала.Тогда на место сразу же вызвали МЧС. Пламя потушили 13 спасателей на трех спецмашинах. Огонь удалось оперативно потушить на площади в 30 квадратов.- Причиной пожара стал неисправный дымоход,- сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.