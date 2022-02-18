Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области иномарка с тремя детьми врезалась в бетономешалку

В Ростовской области иномарка с тремя детьми врезалась в бетономешалку
В Ростовской области пять человек, в том числе трое детей, попали в ДТП с бетономешалкой. Авария случилась 19 февраля в переулке Промышленном в селе Самарском.

По данным УГИБДД по Ростовской области, в районе дома № 30 лоб в лоб столкнулись «Киа Рио» и КамАЗ. В результате аварии пострадали пять человек, сидевших в иномарке, в том числе дети 11, шести и двух лет. Несовершеннолетних госпитализировали в детскую областную больницу Ростова.

Одной из основных причин травм у детей стал тот факт, что они были в авто без удерживающих средств. Механические повреждения получила и легковушка.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.