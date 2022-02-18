В Ростовской области иномарка с тремя детьми врезалась в бетономешалку

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области пять человек, в том числе трое детей, попали в ДТП с бетономешалкой. Авария случилась 19 февраля в переулке Промышленном в селе Самарском.По данным УГИБДД по Ростовской области, в районе дома № 30 лоб в лоб столкнулись «Киа Рио» и КамАЗ. В результате аварии пострадали пять человек, сидевших в иномарке, в том числе дети 11, шести и двух лет. Несовершеннолетних госпитализировали в детскую областную больницу Ростова.Одной из основных причин травм у детей стал тот факт, что они были в авто без удерживающих средств. Механические повреждения получила и легковушка.