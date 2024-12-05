В Ростовской области в грузовик врезался тепловоз

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области в Таганроге в грузовик врезался тепловоз. Информацию о данном происшествии сообщили в ростовской Госавтоинспекции.ДТП произошло 4 декабря в 17:40 на ж/д переезде, расположенном на улице Менделеева, рядом с домом № 24-1. Как сообщили в ГИБДД, 64-летний водитель грузовика «Мерседес Бенц» пытался проехать железнодорожный переезд в момент, когда это было запрещено. Мужчина не успел проскочить и на огромной скорости в него врезался тепловоз.- В результате данного транспортного происшествия никто не пострадал, - сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области. - К счастью, поезд протаранил лишь прицеп грузового автомобиля.