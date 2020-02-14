В Ростовской области грабитель напал на доставщицу пенсий



В городе Донецке Ростовской области грабитель напал на женщину, разносившую пенсии. Нападение произошло 14 февраля на улице Артема.



По информации источника Rostov.ru, сотрудница «Доставки пенсий и пособий» только вошла в дом, как следом за ней ворвался неизвестный. Мужчина в камуфляжной куртке, маске и перчатках попытался вырвать сумку с деньгами. Но женщина стала мужественно обороняться. Она крепко схватила сумку и смогла достать газовый баллончик. Его содержимое она прыснула в лицо грабителю. Налётчику пришлось быстро ретироваться ни с чем.



Пострадавшая вызвала полицию. Прибывшие правоохранители нашли недалеко от места происшествия в кустах вещи грабителя – камуфляж, маску и перчатки. Через несколько часов удалось задержать и его самого.

- При проверке выяснилось, что 27-летний подозреваемый прописан по тому же адресу, где произошла попытка ограбления, - рассказал источник RR. – По предварительным данным, задержанный приходится сыном и внуком проживающим в доме женщинам, которым и принесли пенсию.



Добавим, что аналогичный случай произошёл в Донецке, также на улице Артема, 14 ноября. Примечательно, что предыдущая попытка тоже оказалась неудачной. Сотрудницы доставки смогли дать отпор налётчику, и он сбежал несолоно хлебавши.



Однако задержанный свою причастность к ноябрьскому происшествию отрицает. В настоящее время он находится под стражей. Расследование продолжается.