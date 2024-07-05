В Ростовской области фермеры обнаружили в поле брошенный вертолет

Фото: DonDay

В Ростовской области фермеры нашли брошенный вертолет в поле. Его обнаружили утром 5 июля в Азовском районе. Об этом пишет издание DonDay.По словам очевидцев, вертолет повредил хвостовую часть, столкнувшись с беспилотником. После этого летательный аппарат совершил жесткую посадку. О членах экипажа пока ничего не известно. Предположительно, они не пострадали. В скором времени технику должны эвакуировать.Официальной информации о произошедшем нет.