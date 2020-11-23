Вертолет из Ростова совершил жесткую посадку в волгоградском аэропорту

Вертолет Ми-8, прибывший в Волгоград из Ростова, совершил жесткую посадку, задев мачту освещения в аэропорту. Об этом стало известно 25 ноября.Около 13 часов командир вертолета Ми-8 парковался на территории волгоградского аэропорта. Он не справился с управлением и задел световую опору лопастями. Пилот повредил и мачту освещения, и воздушное судно - лопасти и хвостовую часть, подтвердили в Южном таможенном управлении. К счастью, никто не пострадал. Рейсы продолжают работу по расписанию.- По факту случившегося организована доследственная проверка, - сообщили в Московском межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.