Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Вертолет из Ростова совершил жесткую посадку в волгоградском аэропорту

Вертолет из Ростова совершил жесткую посадку в волгоградском аэропорту
Вертолет Ми-8, прибывший в Волгоград из Ростова, совершил жесткую посадку, задев мачту освещения в аэропорту. Об этом стало известно 25 ноября.

Около 13 часов командир вертолета Ми-8 парковался на территории волгоградского аэропорта. Он не справился с управлением и задел световую опору лопастями. Пилот повредил и мачту освещения, и воздушное судно - лопасти и хвостовую часть, подтвердили в Южном таможенном управлении. К счастью, никто не пострадал. Рейсы продолжают работу по расписанию.

- По факту случившегося организована доследственная проверка, - сообщили в Московском межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.