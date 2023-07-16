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В Ростовской области двое взрослых и 12-летний подросток пострадали в ДТП

В Ростовской области двое взрослых и 12-летний подросток пострадали в ДТП
В Целинском районе Ростовской области три человека получили травмы в аварии. ДТП случилось рядом с селом Михайловка около 15 часов 16 июля.

По предварительной информации, 50-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Королла» ехал по трассе Целина – Ольшанка. На 18-м километре он не уступил дорогу 34-летней женщине на «Хендай Акценте». Избежать столкновения не удалось. Удар был настолько сильным, что легковушки отбросило в сторону, они съехали на обочину.

В УГИБДД по Ростовской области уточнили, что в результате аварии травмы получили оба водителя и 12-летний подросток. Мальчик находился на пассажирском месте «Акцента». Пострадавших госпитализировали.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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