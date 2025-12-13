Фото: Соцсети

В Ростовской области родственники разыскивают 51-летнего мужчину. С 7 декабря нет никаких известий о том, где находится Виталий Иванов.Известно, что мужчина живет в городе Донецке. Как сообщают близкие Виталия, он покинул свой дом и не вернулся. В последний раз его видели в окрестностях улицы Советской Армии.В день, когда он пропал, Виталий был одет в черную куртку, черные брюки, на нем были очки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефонам: 8-903-472-68-79 (Наталья) или 8-928-128-03-45 (Николай).