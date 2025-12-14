Новости
Энергетики Ростовской области восстановили электричество после непогоды

В Ростовской области энергетики восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в региональном правительстве 14 декабря.

Напомним, 13 декабря на область обрушилась непогода: сильный ветер с дождем и мокрым снегом. После этого энергетиков перевели на повышенный режим готовности. Всего отрезаны от электроснабжения оказались 17 районов и Таганрог.

Однако уже 14 декабря свет вернули в дома. Для работ задействовали 123 бригады, 366 специалистов и 151 спецмашину.
Фото: правительство Ростовской области.
