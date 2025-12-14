В Батайске в ДТП «ВАЗом» пострадали два пожилых человека
В Батайске произошло ДТП, в результате которого автомобиль «ВАЗ» перевернулся на бок, есть пострадавшие. Инцидент произошел 13 декабря на улице Речной.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил проезд автомобилю «ВАЗ-2107» на перекрестке. Это привело к столкновению между двумя транспортными средствами.
Вследствие сильного удара «ВАЗ» вылетел за пределы дороги и перевернулся.
По данным областной Госавтоинспекции, телесные повреждения получили два пожилых пассажира «семерки». Они были доставлены в больницу.