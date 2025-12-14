В Батайске в ДТП «ВАЗом» пострадали два пожилых человека

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Батайске произошло ДТП, в результате которого автомобиль «ВАЗ» перевернулся на бок, есть пострадавшие. Инцидент произошел 13 декабря на улице Речной.По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил проезд автомобилю «ВАЗ-2107» на перекрестке. Это привело к столкновению между двумя транспортными средствами.Вследствие сильного удара «ВАЗ» вылетел за пределы дороги и перевернулся.По данным областной Госавтоинспекции, телесные повреждения получили два пожилых пассажира «семерки». Они были доставлены в больницу.