При пожарах в Ростовской области спасли трех человек

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области при пожарах спасли трех человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Пламя вспыхнуло в Ростове на улице Пушкинской на втором этаже многоквартирного дома. Огонь разгорелся из-за неосторожности при курении. К счастью, соседи почувствовали запах дыма и позвонили в МЧС. На месте спасатели ликвидировали очаг возгорания и вывели на свежий воздух 76-летнюю пенсионерку.Еще одно происшествие случилось на улице Баумана. Из-за неосторожного обращения с огнем начался пожар. Очевидцы вызвали на место сотрудников МЧС. Спасатели потушили огонь на площади 15 квадратов и вывели из жилища 90-летнюю бабушку.Кроме того, огонь едва не стал причиной гибели пенсионерки в станице Вешенской. В частном доме пожар начался из-за неисправности электрического счетчика. Хозяйка сразу заметила дым и вызвала спасателей.