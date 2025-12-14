Новости
В Ростовской области две пенсионерки погибли при пожарах из-за сигареты

В Ростовской области две женщины погибли при пожарах. Случаи произошли 13 декабря, сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в Волгодонске на улице Энтузиастов. Огонь разгорелся в квартире девятиэтажного дома. На месте нашли тело 76-летней женщины. Она передвигалась на коляске.

Вторая ситуация случилась в хуторе Верхняковском Верхнедонского района. Огонь разгорелся в летней кухне. В момент пожара дома была 62-летняя женщина-инвалид. Она скончалась от отравления.

- Причиной ЧП стала неосторожность при курении, - сказано в сообщении.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
