В Ростовской области две пенсионерки погибли при пожарах из-за сигареты

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области две женщины погибли при пожарах. Случаи произошли 13 декабря, сообщили в ГУ МЧС по региону.ЧП произошло в Волгодонске на улице Энтузиастов. Огонь разгорелся в квартире девятиэтажного дома. На месте нашли тело 76-летней женщины. Она передвигалась на коляске.Вторая ситуация случилась в хуторе Верхняковском Верхнедонского района. Огонь разгорелся в летней кухне. В момент пожара дома была 62-летняя женщина-инвалид. Она скончалась от отравления.- Причиной ЧП стала неосторожность при курении, - сказано в сообщении.