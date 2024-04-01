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В Ростовской области двое мужчин заживо сгорели в хозпостройке

В Ростовской области двое мужчин заживо сгорели в хозпостройке
В Ростовской области двое мужчин погибли при пожаре в хозяйственной постройке. Трагедия случилась 1 апреля в поле под городом Семикаракорском.

Пламя в помещении вспыхнуло около 03:30. За считанные минуты стихия охватила порядка 250 квадратных метров. Очевидцы увидели столб дыма и вызвали спасателей. Прибывшие пожарные потушили огонь и обнаружили внутри два обугленных тела.

- В результате ЧП погибли 24-летний молодой человек и 34-летний мужчина, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. – Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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