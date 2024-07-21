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В Ростовской области двое детей пострадали при лобовом столкновении автомобилей

В Ростовской области двое детей пострадали при лобовом столкновении автомобилей
В Тарасовском районе Ростовской области двое детей попали в больницу из-за ДТП. Авария произошла днем 21 июля.

Около 13:30 мужчина за рулем «Лады Гранты» ехал по автодороге к хутору Можаевка. В 12 километрах от поселка Тарасовского он выехал на встречную полосу, по которой двигалась другая «Лада Гранта». Водители пытались избежать столкновения, но не успели вырулить в сторону.

Удар был настолько мощным, что обе легковушки вылетели с проезжей части. У машин при столкновении разбились лобовые стекла, а передняя часть корпусов смялась, как консервная банка.

— В результате аварии травмы получили пассажиры: 16-летняя девушка и 14-летний мальчик, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области. — Их доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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